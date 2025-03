“Forse c’è ancora speranza”: itinerari quaresimali da Induno Olona a Tradate

“Spes non confundit”, ovvero “La speranza non delude”: questo il motto del Giubileo voluto da Papa Francesco per l’anno 2025, perché, come si dice nella bolla d’indizione del Giubileo stesso, “nel cuore di ogni persona è racchiusa la speranza come desiderio e attesa del bene”.

Mentre il mondo sembra andare in direzione contraria, in sintonia e comunione con il Papa, le parrocchie di Castiglione Olona, Vedano Olona e la Comunità pastorale di Venegono hanno lavorato insieme in questi mesi per proporre all’intera popolazione dei rispettivi territori un intenso programma di incontri dal titolo “Forse c’è ancora speranza”, per prepararsi alla Pasqua e per approfondire la ricerca di segni di speranza nel nostro vivere, ma anche aprendo al dialogo e al confronto con uomini e donne in ricerca: da qui l’ampio ventaglio di temi e proposte.

Si apre lunedì 10 marzo, nella parrocchiale di Castiglione Olona, con Maria Soave Buscemi, teologa, da anni impegnata in Brasile insieme ai movimenti Senza Terra, che parlerà della speranza nella Bibbia, e si chiude venerdì 11 aprile con la notissima corale Ars Cantus, con lo Stabat Mater di Pergolesi a Venegono Inferiore.

Per trovare speranza nell’ardua impresa dell’educare è previsto un incontro con Marco Erba (scrittore, insegnante), impegnato da anni sul campo e abituato ad accompagnare la riflessione con i suoi libri e gli editoriali su Avvenire: questo il mercoledì 12 marzo al Centro Shalom di Venegono Inferiore. Invece, aiutati da Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano, si mediterà di fronte alla Deposizione del Tintoretto, per ragionare su cosa la croce di Cristo può dire per la speranza degli uomini e delle donne del nostro tempo, a partire dall’arte (lunedì 17 marzo, chiesa parrocchiale di Venegono Inferiore).

Drammaticamente attuale sarà l’incontro a Vedano Olona con il giornalista, direttore di Asia News, Giorgio Bernardelli, che venerdì 4 aprile a Vedano Olona interverrà nell’incontro “C’è speranza per la pace ?”, domanda per cui tutti vorremmo che la risposta fosse un grande sì.

Nel mezzo altri appuntamenti più legati alla dimensione ecclesiale, come la Veglia per i Martiri missionari — lunedì 24 marzo a Vedano Olona —, ricordando che, stando ai dati verificati dall’Agenzia Fides, nel 2024 sono stati uccisi 13 “missionari” cattolici, di cui 8 sacerdoti e 5 laici, veri segni di speranza in contesti dove la violenza la fa da padrona. Martedì 18 marzo, invece, si camminerà con l’Arcivescovo Delpini a Induno Olona nella Via Crucis di zona, mentre sarà prevista una celebrazione penitenziale lunedì 14 aprile a Tradate.

Tutti gli incontri, a ingresso libero, saranno alle ore 21.00.

“Abbiamo voluto sperimentare un nuovo modo di accompagnare le nostre comunità nel prepararsi alla Pasqua condividendo importanti occasioni di riflessione, capaci anche di generare conoscenza tra coloro che abitano i nostri ambienti”, dice il decano e parroco di Castiglione Olona don Ambrogio Cortesi che con don Roberto Rossi e don Gianluca Tognon, parroco di Vedano Olona, hanno condiviso con Sergio Di Benedetto, insegnante, drammaturgo e ricercatore, la realizzazione dell’iniziativa, che nelle intenzioni di Di Benedetto, “ha l’ambizione di parlare a credenti e non credenti perché tutti noi cerchiamo segni di speranza che diano forza al nostro vivere”.