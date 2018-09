La Strega del Verbano arriva a Castiglione Olona

Riprende l’ormai consolidata rassegna “Il Te con l’autore ” organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona.

L’appuntamento è per oggi Domenica 30 settembre alle 16 presso il caffè Lucioni. Ospite dell’incontro la scrittrice Cesarina Briante, che presenta il suo ultimo lavoro “La Strega del Verbano – Diario di una Nobildonna in Terre Lombarde”.

Dopo il successo di “Una Strega a Somma Lombardo” e “Misteri e Storie degli antichi borghi d’Insubria”, ed. Macchione, l’autrice presenta un nuovo scritto che racconta la storia di una nobildonna francese che dalle terre della Provenza compie un viaggio verso le isole Borromee per convolare a nozze con un uomo molto più anziano di lei. Un matrimonio imposto dalla famiglia che porterà la protagonista a conoscere luoghi e personaggi delle nostre terre, a ritrovare le sfumature e i valori dell’anima.

Ambientato nel XVIII secolo, il libro riporta anche un’immagine molto vicina alla realtà del tempo, sugli usi, costumi e luoghi toccati dall’itinerario della giovane protagonista, mettendo in luce particolari e curiosità anche in riguardo ai personaggi e ai mestieri dell’epoca. Risalto viene dato anche a Somma Lombardo, città d’origine dell’autrice ma non mancano accenni di altre terre dal cuore antico: Genova, la Lomellina, il Sacro Monte e Oleggio, solo per citarne alcuni.

Una descrizione dell’animo femminile e il rivivere il passato attraverso un romanzo che riporta al tempo dei nostri avi.

Un libro autoprodotto dove le immagini e l’editing sono state curate direttamente dall’autrice allo scopo di valutare le esperienze acquisite nel suo percorso di appassionata di storia locale e antropologia, culture antiche, astrologia e pratiche divinatorie. Il libro è possibile averlo solo tramite l’autrice stessa partecipando agli eventi oppure ai mercatini della provincia in cui sarà presente.