La Uyba vince il trofeo Bellomo

La Unet E-Work Busto Arsizio vince la 39esima edizione del Trofeo Mimmo Bellomo: al Pala Borsani di Castellanza, di fronte a circa 800 tifosi, le farfalle hanno sconfitto per 3-2 la Savino del Bene Scandicci.

Nonostante le tante assenze (Meijners per coach Mencarelli, Lucia Bosetti, Malinov, Pietrini, Adenizia, Stevanovic e Milenkovic per le ospiti), la gara è stata bella e tratti brillante.

La UYBA ha giocato con il sestetto composto da Orro e Grobelna, Bonifacio e Botezat al centro (Berti a riposo precauzionale), Gennari – Herbots in banda, Leonardi libero.

Dall’altra parte coach Parisi ha risposto con Caracuta – Haak, Mazzaro e Mastrodicasa al centro, Mitchem – Papa in banda, Merlo libero. La Unet E-Work ha sempre condotto le danze, in vantaggio 1-0 e 2-1 grazie agli spunti di Grobelna (17 punti, 39%) ed Herbots (21, con il 42%, MVP) prima e al doppio ingresso di Cumino – Piani a metà del terzo che ha rotto l’equilibrio del parziale a favore della UYBA.

Di contro Scandicci ha sempre trovato le forze di reagire, con Mastrodicasa sugli scudi (10 a tabellino, 64%) e, dal quarto, con Zago (12 punti, ottima anche al servizio) decisiva. Nel tie-break finale Mencarelli ha fatto rifiatare Grobelna e Gennari e ha inserito stabilmente Piani e Peruzzo: è stata proprio quest’ultima a staccare (10-7 con attacco e muro), mentre nel finale Bonifacio e Orro hanno messo in mostra prove di affiatamento che promettono spettacolo.

Da segnalare l’ottima vena di Alessia Gennari (16 punti con il 41%), brava anche in ricezione con il 71% di positive, in una seconda linea in cui Giulia Leonardi si è dimostrata già in forma campionato.

Britt Herbots ha così commentato la vittoria: «Penso che abbiamo giocato un’ottima partita, che è stata il coronamento dell’allenamento svolto ieri sempre con Scandicci. Loro sono una squadra che ha buon muro e buona difesa, ma nonostante questo siamo riuscite a trovare sempre valide soluzioni offensive. Abbiamo lottato su ogni palla e questa è stata la chiave del successo. MVP? Certo, sono contenta e mi fa piacere, ma credo di dover lavorare ancora tanto con Menca e tutto lo staff».

Il tabellino

Unet E-Work Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-19, 20-25, 25-16, 24-26, 15-11)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 7, Peruzzo 2, Herbots 21, Grobelna 17, Gennari 16, Cumino 1, Orro 6, Leonardi (L), Bonifacio 9, Berti ne, Botezat 12. All. Mencarelli, 2° Musso. Battute vincenti 11, errate 11. Muri: 11 (Orro 3).

Savino del Bene Scandicci: Mastrodicasa 10, Qershia ne, Bisconti, Mitchem 13, Merlo (L), Papa 7, Ghezzi ne, Haak 12, Mazzaro 8, Zago 12, Caracuta 2, Vasileva ne. All. Parisi, Battute vincenti 4, errate 10. Muri: 10.

Spettatori: 800 circa