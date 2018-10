La Uyba vince il Torneo di Chiavenna, ma non si ferma

Dopo il Trofeo Bellomo, la Unet E-Work Busto Arsizio mette in bacheca il secondo trofeo di prestagione, conquistando il Torneo di Valchiavenna. In finale le farfalle vincono ancora in rimonta: anche con Conegliano infatti, come nella semifinale con Novara, Gennari e compagne partono sotto 0-1, riuscendo poi nel recupero e conquistando il match per 3-1.

Mencarelli ha dato spazio in avvio a Orro – Grobelna, Herbots – Gennari, Bonifacio – Botezat, Leonardi libero. Dall’altra parte della rete Santarelli ha schierato Wolosz – Fabris, Easy – Tirozzi, Samadan – Moretto, Fersino libero.

Dal secondo set per le venete dentro Frosini per Fabris e dal terzo Bechis per Wolosz, per le farfalle dal terzo game in campo Berti per Botezat, Piani per Grobelna e Peruzzo per Gennari, nel quarto anche Cumino per Orro.Top scorer dell’incontro Britt Herbots con 19 punti (41% offensivo).

Così coach Marco Mencarelli: «Il torneo è andato nel complesso bene: siamo arrivati qui a Chiavenna un po’ distrutti dai recenti carichi di lavoro; avevamo bisogno di reagire bene alle difficoltà che avevamo avuto nei primi tre giorni di allenamento della settimana e tutto sommato l’abbiamo fatto. Siamo andati in crescendo: eravamo consapevoli di essere di fronte a delle squadre incomplete e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di far valere la nostra completezza. Da rivedere sicuramente gli approcci alle due gare, un po’ sottotono in attacco; poi comunque la reazione è stata pronta in entrambe le partite anche sotto questo punto di vista».

Il tabellino Unet E-Work Busto Arsizio – Imoco Conegliano 3-1 (20-25, 25-20, 25-13, 25-20) Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 9, Peruzzo 3, Herbots 19, Grobelna 8, Gennari 8, Cumino 1, Orro, Leonardi (L), Bonifacio 7, Berti 3, Botezat. All. Mencarelli, 2° Musso. Battute vincenti 5, errate 14. Muri: 5. Imoco Conegliano: Brandi ne, Bechis, Fabris 8, Moretto 10, Wolosz 1, Easy 3, Fersino (L), Tirozzi 11, Samadan 10, Frosini 7, Cagnin 4, Cortella. All. Santarelli. Battute vincenti 9, errate 15. Muri: 4. Spettatori: 500 circa

Conclusa la parentesi di Chiavenna, la Unet E-Work è tornata nella serata di domenica a Busto Arsizio e ricomincerà martedì il percorso di avvicinamento al campionato. A causa dell’indisponibilità del Palayamamay dove sono in corso importanti lavori di ammodernamento delle strutture destinate agli impianti audio e luci per gli eventi, le farfalle svolgeranno gli allenamenti con la palla al Centro Pavesi di Milano, mentre le giornate di mercoledì e venerdì saranno “Game Days”: nel tardo pomeriggio di mercoledì (18.30 inizio riscaldamento) la UYBA sarà ospite della nuova Zanetti Bergamo per un’amichevole al Pala Norda, mentre venerdì Gennari e compagne saranno di scena a Novara (Pala Igor) per un triangolare con Le Cannet e le padrone di casa.

Questo il programma del torneo di Novara di venerdì 12:

Ore 16.00 Le Cannet-Uyba

Ore 18.00 Novara-Perdente Gara 1

Ore 20.00 Novara-Vincente Gara 1Formula: Tre set fissi, terzo set al Tie-Break

Nel frattempo lo staff biancorosso ha aggiunto, nel percorso precampionato, altre due amichevoli con il Club Italia, una a Busto Arsizio (mercoledì 17) e una al Centro Pavesi di Milano (giovedì 25).

Questo dunque l’elenco delle amichevoli aggiornato: