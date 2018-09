Leonardo perde la gara per gli addestratori Usa

Leonardo-Fnmeccanica ha perso la gara per la fornitura di nuovi aerei addestratori all’aeronautica militare degli Stati Uniti. Una commessa da 9,2 miliardi di dollari, che invece è andata all’americana Boeing e alla svedese Saab. Leonardo-Finmeccanica era in gara con l’M-346, aereo prodotto dall’Aermacchi a Venegono Superiore, molto apprezzato per le sue caratteristiche tecniche che forse in questo non hanno pesato abbastanza, almeno non quanto la mancanza di un alleato americano. La commessa comprendeva la fornitura fino a un massimo di 351 aerei addestratori e di 46 simulatori .