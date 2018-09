Una locomotiva chiamata Gallarate

Da quest’estate una locomotiva Siemens Vectron 193 di SBB Cargo porta in mezza Europa il logo dei Due Galli. Ieri (martedì 15 settembre) l’amministratore delegato della società con sede legale a Gallarate, Marco Terranova, ha donato al sindaco Andrea Cassani un modellino che riproduce fedelmente la locomotiva.

Un pezzo in serie limitata, perfettamente funzionante, prodotto in tre esclusive versioni: quella con lo “stemma” di Colonia, quella con l’effige di Olten (sede della casa madre della compagnia) e quella di Gallarate, il Comune scelto da SBB per rappresentare l’Italia in questa produzione di preziosi modelli pensata per i collezionisti.

L’accordo tra amministrazione e SBB Cargo sull’utilizzo del logo del Comune, è stato il punto di partenza per una collaborazione che ha portato l’Azienda di trasporti su rotaia a partecipare alle spese per l’organizzazione delle iniziative natalizie. Come? Ovviamente sponsorizzando per tre anni il trenino per i bimbi che nel mese di dicembre “sfreccia” per le vie del centro storico.