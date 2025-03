L’assemblea provinciale di Varese vota i delegati per il congresso nazionale di Napoli

Domenica 2 marzo 2025 si è svolta a Gallarate l’assemblea congressuale provinciale del Partito Socialista Italiano – federazione provinciale di Varese.

“Essa è stata finalizzata al rafforzamento della presenza del PSI sui territori e all’approfondimento delle questioni di interesse locale. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra dirigenti locali e iscritti del Partito con l’obiettivo di consolidare il radicamento del PSI e delineare strategie concrete in vista degli appuntamenti politici futuri» spiega Orlando Vivaldo Rinaldi, segretario provinciale del partito.

«In particolare, l’Assemblea è stata un momento di preparazione in vista del Congresso Nazionale Straordinario, che si terrà a Napoli dal 21 al 23 marzo 2025. L’evento si inserisce in un più ampio percorso volto a riaffermare il ruolo del Partito Socialista Italiano quale punto di riferimento per le istanze dei cittadini, con un’azione politica improntata alla partecipazione, alla valorizzazione dei territori e alla costruzione di progetti concreti per lo sviluppo locale. Sono stati elaborati pure due documenti da inserire tra le tematiche e i suggerimenti per i congressi Nazionale e Regionale: il primo documento sulla transizione ecologica, energetica e di sviluppo sostenibile; il secondo sulla sanità nazionale e territoriale, con alcune proposte realizzabili».

Ogni documento è stato votato all’unanimità, come pure le scelte dei delegati.

Per il Congresso Nazionale sono delegati Gianbattista Giannotto e Virginia D’Agata; per il Consiglio Nazionale invece la provincia di Varese sarà rappresentato dal segretario Orlando Vivaldo Rinaldi. Infine i delegati per il Congresso Regionale: Filippo Proto, Giancarlo Castiglioni, Antonio Andreola e Felice Desena.