Le chiavi della città a Re Risotto, si apre il carnevale a Gallarate

Alla scuola materna di via Poma si celebra il tradizionale rito della consegna delle chiavi per Carnevale: al posto del sindaco Cassani fino a domenica alla guida della città ci sarà Re Risotto.

Galleria fotografica Le chiavi a Re Risotto: inizia il carnevale 2025 a Gallarate 4 di 11

La festa con i bambini, quest’anno anticipata a martedì grasso, si svolge come sempre all’asilo di via Poma, la più centrale delle scole materne gallaratesi, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei vertici del Consorzio, oggi guidato da Marco Castoldi. La regia della manifestazione è affidata anche stavolta alla Pro Loco di Gallarate – guidata da Vittorio Pizzolato – che da lungo tempo porta avanti questa sentita tradizione locale.

Per i piccoli gallaratesi è un modo per scoprire per la prima volta le tradizioni della città, con quella maschera ideata dal compianto Pietro Tenconi: Re Risotto arriva con il suo piatto fumante di riso (che celebra un piatto tipico della città e insieme il Guinness dei primati 1998), accompagnato dalla Regina Luganighetta (che allude all’ingrediente principale insieme al riso). A dar corpo a Re Risotto e Regina Luganighetta sono Luca Filiberti e Maria Rosa Todeschin.

«Il carnevale a Gallarate negli ultimi anni è davvero dei bambini, grazie alle associazioni e alle scuole materne» ha detto l’assessora all’istruzione Claudia Mazzetti, dando appuntamento a sabato, in piazza.

Dopo la cerimonia c’erano chiacchiere e dolci per tutti, in attesa del giorno di sabato, il giorno del GallCarnaval.

Il programma del Carnevale a Gallarate

Sabato 8 marzo il centro di Gallarate sarà animato dal GallCarnaval 2025, la grande sfilata itinerante che attraverserà le vie cittadine. Già dalle ore 14:15 piazza Libertà si trasformerà in un allegro spazio per famiglie, con animazione dedicata ai più piccoli: sono previsti spettacoli di bolle di sapone, esibizioni di giocoleria e un gazebo della Croce Rossa di Gallarate dove i bambini potranno divertirsi con truccabimbi e palloncini​.

Alle ore 14:30 prenderà il via la sfilata di Carnevale vera e propria: il corteo partirà da Palazzo Broletto e si snoderà per le vie del centro – passando, tra l’altro, per via Cavour, via Don Luigi Chiesa, largo Donatori del Sangue, via Cantoni, piazza San Lorenzo, largo Camussi e corso Italia – per poi concludersi festosamente in piazza Libertà​.

Al seguito di Re Risotto e Regina Luganeghetta ci saranno anche i ragazzi degli oratori cittadini, alcuni vestiti da simpatici chef, pronti a scortare i sovrani nel loro percorso tra la folla in maschera​. L’arrivo in piazza darà il via alla festa finale, con musica, coriandoli e stelle filanti a fare da cornice a un pomeriggio di allegria condivisa