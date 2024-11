Alla guida del Consorzio Scuole Materne di Gallarate va Marco Castoldi

Avvicendamento ai vertici della Fondazione Scuole Materne di Gallarate, che gestisce quattro diversi plessi tra centro e periferie.

Ai vertici, come presidente, va Marco Castoldi, che riceve il testimone da Antonio Antenore, dimessosi dopo tre anni di attività al Consorzio. Nella ripartizione delle posizioni apicali legati al Comune (la nomina spetta al primo cittadino), la scelta è ricaduta su altra figura della lista Cassani Sindaco: Castoldi era infatti nelle liste della lista “del sindaco” e ha già ricoperto il ruolo di presidente della Consulta rionale Madonna in Campagna-Arnate , dove ha curato diverse iniziative (l’esperienza delle consulte, nel frattempo, è andata a concludersi). È stato inoltre attivo nell’associazione di quartiere “Buon vicinato”.

Accanto a Castoldi, nel CdA, siedono il vicepresidente Alessandro Frisoli (espressione di Fratelli d’Italia), Maria Scillieri, Samantha Braga, Sara Zanarello, Silvana Temporiti, Yana Nechayeva.

«Eredito da Antonio Antenore una situazione ottimale, è stato fatto un ottimo lavoro». Priorità per il Consorzio? «Le eventuali criticità e i punti di forza del Consorzio li potrò esaminare già dal primo Cda: avremo i dati chiari su cosa potremo fare. Dalla mia storia sanno tutti che io punto su coinvolgimento e aggregazione di persone e realtà diverse». Tra gli elementi di forza sottolineati da Castoldi c’è la mensa interna ad ogni plesso (Madonna in Campagna, Crenna, Ronchi e lo storico asilo Ponti in via Poma, centro città).