È morto Pietro Tenconi, in arte Re risotto

A febbraio aveva compiuto 96 anni. Re Risotto, al secolo Pietro Tenconi, classe 1925, è morto. Era stato l’ideatore della maschera di carnevale di Gallarate e suo unico interprete fino ad oggi. Era originario di una famiglia gallaratese da più generazioni e nella sua lunga e bella esistenza era stato commerciante, poeta dialettale, anima della Pro Loco, cultore delle tradizioni locali, tra i primi promotori della Contrada del Brodo e presidente mandamentale delle Acli. Aveva vissuto più vite e sempre dalla parte degli ultimi.

IL MESSAGGIO DELLA PRO LOCO DI GALLARATE

Non avremmo mai voluto condividere questa notizia. Il nostro Re non c’è più. Pietro Tenconi, presidente onorario di Pro Loco Gallarate, memoria storica della nostra città, ideatore della maschera ufficiale Re Risotto, istrionico, solare, colto, un’anima pura e bella che ha saputo mettere l’amore per la sua città davanti a tutto ci ha lasciato questa mattina.

Addio Pietro. Continueremo sulla strada che hai tracciato e terremo vive le tradizioni della città che tanto hai amato e per cui hai fatto tanto.