Da lunedì le misure contro l’inquinamento: scatta il blocco anche per gli Euro 3

Scatta lunedì 1 ottobre il blocco delle auto Euro 3 in Lombardia, nei Comuni delle zone ad alto rischio d’inquinamento. Una novità assoluta, che amplia le limitazioni già previste per i veicoli particolarmente inquinanti

La decisione sulle nuove misure anti-inquinamento è stata presa qualche mese fa con decreto della Giunta Regionale, ma è ora arrivata alla fase operativa. Primo: sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Destinate a rimanere in garage non solo d’inverno ma per tutto l’anno, almeno nei giorni lavorativi: non possono infatti circolare dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.

La novità assoluta è però appunto l’estensione agli Euro 3, dal lunedì al venerdì escluse le festività infrasettimanali, sempre dalle ore 7,30 alle ore 19,30. La misura non riguarda l’intera Regione, ma solo i centri principali e tutta l’agglomerazione milanese, 209 Comuni in totale. Nella fascia 1 (appunto l’area metropolitana di Milano) rientrano anche molti Comuni varesini, vale a dire Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Castellanza, Cassano Magnago, Caronno Pertusella, Samarate, Gerenzano, Uboldo.

In aggiunta a questi appunto ci sono i grandi Comuni della “fascia 2”: tra questi c’è Varese, a cui si aggiungono anche Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

Tra i veicoli che possono circolare ci sono quelli elettrici, ma anche gli “ibridi” a gas naturale o gpl, i Diesel con filtro anti particolato che li porti alle caratteristiche dell’Euro 5. Sono escluse anche le auto storiche e d’epoca già vecchie di vent’anni, quindi non temete se avete un vecchio Maggiolino o una Panda 30 (i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali).

E infine ci sono le eccezioni – molto articolate – sugli utilizzatori: dai medici ai sacerdoti, dai disabili ai veterinari. Anche qui con una novità assoluta: la possibilità di usare i mezzi se si fa un car pooling con almeno tre persone a bordo. Quindi: se avete un Diesel Euro 2, attrezzatevi con qualche collega.

E occhio alle multe: si paga da 75,00 a 450,00 euro.