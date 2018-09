“Nature Urbane, quanto ci costi?”

E’ una domanda che circola – con ampia varietà di cifre – da diversi giorni, ed è risuonata anche a margine della commissione bilancio che si è svolta il 18 settembre e che, tra l’altro, ha approvato il bilancio consolidato dell’Amministrazione: quanto costa davvero il festival Nature Urbane, che comincerà giovedì 20 settembre?

A porla, in concreto, è stato il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Esposito, che ne ha chiesto conto all’assessore Cristina Buzzetti e al presidente della Commissione, Luca Conte (nella foto sopra).

«Comprendo la domanda – ha risposto Conte – Anche perché ho letto cifre molto diverse tra loro sulla stampa, e in alcuni casi le dichiarazioni sembravano del tutto campate in aria»

Una risposta più circostanziata è arrivata dall’assessore al Bilancio, che ha precisato: «Non ci sono ancora dati precisi, perché gli impegni di spesa non sono stati ancora definitivamente contabilizzati: per una risposta precisa potrò essere più chiara nella prossima commissione – ha spiegato Buzzetti – Si può però cominciare a tenere conto del fatto che nel bilancio preventivo era stata enucleata la voce “Nature Urbane” e che alla voce di spesa del Comune si sono però aggiunti i contributi regionali e le sponsorizzazioni. Di certo, non sono i 400mila euro di cui si parla: a grandi linee, siamo intorno alla metà di quelle somme. In particolare, il nostro stanziamento intorno ai 190mila euro, a cui però bisogna aggiungere ribassi, contributi e sponsorizzazioni»