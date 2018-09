Openjobmetis, esordio in campionato alle 19,30

Si disputerà alle 19,30 la prima partita ufficiale della stagione di Pallacanestro Varese. L’atteso match di domenica 7 ottobre tra Openjobmetis e Germani Brescia – rivincita degli ultimi playoff – avrà un orario ritardato rispetto al “classico” delle 18,15.

Lo ha comunicato Legabasket che ha diramato il calendario dettagliato delle prime due giornate. Il leggero slittamento era stato caldeggiato anche dalla società biancorssa, in virtù del fatto che quel giorno Varese e buona parte della provincia saranno interessate dal passaggio della Gran Fondo Tre Valli, per la quale ci saranno parecchie modifiche alla viabilità (simili a quelle effettuate per il recente Mondiale di Gran Fondo).

Giocando alle 19, i tifosi avranno tutto il tempo di raggiungere la Enerxenia Arena di Masnato senza alcun problema legato al traffico.

Nel secondo turno di campionato invece, la Openjobmetis sarà impegnata nel match del mezzogiorno domenicale: i biancorossi di Attilio Caja giocheranno domenica 14 sul parquet del Palaserradimigni contro il Banco Sardegna Sassari.

Va segnalato il fatto che non ci sarà alcuna contemporaneità nelle partite: le 16 gare in programma nei primi due turni avranno una “palla a due” con orario differente l’una dall’altra.

ORARI E PARTITE

1a giornata

Sabato 6/10

Ore 18: Sidigas Avellino – Red October Cantù

Ore 20,30: Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona

Domenica 7/10

Ore 17: Grissin Bon Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari

Ore 17,30: A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi

Ore 18,15: Umana Reyer Venezia – Fiat Torino

Ore 18,30: Victoria Libertas Pesaro – OriOra Pistoia

Ore 19,30: Openjobmetis Varese – Germani Basket Brescia

Ore 20,45: Alma Pallacanestro Trieste – Segafredo Virtus Bologna

2a giornata

Sabato 13/10

Ore 20,30: Fiat Torino – Alma Pallacanestro Trieste

Domenica 14/10

Ore 12: Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

Ore 17: Vanoli Basket Cremona – Sidigas Avellino

Ore 17,30: Segafredo Virtus Bologna – A|X Armani Exchange Milano Ore 18: Germani Basket Brescia – Grissin Bon Reggio Emilia

Ore 18,30: OriOra Pistoia – Umana Reyer Venezia

Ore 19: Happy Casa Brindisi – Victoria Libertas Pesaro

Ore 20,45: Red October Cantù – Dolomiti Energia Trentino