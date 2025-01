Mandole: “Difesa e ritmo decisivi. Una vittoria così ci serviva”

MANDOLE 1 – «È stata una gara dura, tosta, dove abbiamo cominciato male, senza concentrazione e lasciando punti facili ai nostri avversari. Poi siamo ritornati in partita dominando secondo e terzo quarto e all’inizio dell’ultima frazione fino a quando il nervosismo di vincere fuori casa per la prima volta ha preso il sopravvento».

MANDOLE 2 – «In quel momento abbiamo lasciato troppi rimbalzi offensivi, perso qualche palla in maniera banale e smesso di giocare in attacco per riuscire a far scorrere il cronometro. Sassari, che è una squadra forte, ha avuto l’opportunità di farsi sotto ma a parte questo, sono contento per i ragazzi e lo staff perché avevamo bisogno di questo tipo di partita fuori casa».

MANDOLE 3 – « Intensità difensiva e ritmo sono state le chiavi del match, soprattutto quando siamo riusciti a difendere bene; abbiamo preso 20 punti dopo 5′, 10 nei successivi 5′ e 25 tra secondo e terzo quarto. È questo il modo di giocare; quando riusciamo a giocare il nostro stile, lo stile Pallacanestro Varese, siamo bravi, altrimenti siamo scarsi».

MANDOLE 4 (a Eurosport) – « È stata la miglior prova difensiva del campionato contro una squadra pericolosa come Sassari e e quindi sono felicissimo. Dobbiamo avere un po’ più di maturità: quando non facciamo canestro e la palla non si muove è necessario difendere un po’ meglio. Cosa cambia in classifica? Niente, abbiamo 10 punti e quindi dobbiamo continuare a lavorare».

ALVITI 1 – «Finalmente sbloccati in trasferta: ci voleva una vittoria così, soprattutto su un campo difficile come questo di Sassari. C’è stata qualche difficoltà nel gestire il finale ma il successo è arrivato».

ALVITI 2 – «Abbiamo avuto un brutto inizio e non possiamo partire con certi parziali, perché poi diventa più difficile recuperarli. Però poi siamo stati bravi a vincere. Per noi sono senz’altro due punti importanti per la classifica ma dobbiamo continuare a giocare sempre così».