Sassari esonera Markovic: squadra all’ex varesino Massimo Bulleri

Nell’elenco delle 10 curiosità sul girone di andata che abbiamo pubblicato martedì, avevamo segnalato come Herman Mandole e Nenad Markovic erano i primi allenatori “salvi” leggendo la classifica di Serie A dal basso. Le squadre che seguono Varese e Sassari in classifica infatti, hanno già cambiato una o più guide tecniche in questa stagione.

Oggi però – giovedì – con Mandole che resta saldo sulla panchina della Openjobmetis, è “saltato” il suo collega Nenad Markovic: la Dinamo Sassari ha infatti deciso di sollevare il coach bosniaco dall’incarico, ringraziandolo per il lavoro svolto fino a quest’oggi.

A sostituire Markovic – vedremo se ad interim o in modo definitivo – sarà un ex biancorosso, ovvero Massimo Bulleri. L’argento olimpico di Atene era il primo assistente del Banco Sardegna ed è stato promosso dalla dirigenza: sarà quindi lui a guidare la squadra nella delicata trasferta di Napoli contro un’altra formazione impegnata nella lotta salvezza.

Bulleri è legato a Varese perché proprio con la Openjobmetis ha terminato la sua lunga e ricca carriera da giocatore nella stagione 2016-17. Nell’estate del ’17 ha quindi avviato il suo lavoro da allenatore e dopo due campionati da vice e un intermezzo a Ravenna in A2 si è ritrovato – piuttosto all’improvviso – head coach biancorosso dopo l’allontanamento burrascoso di Attilio Caja nell’estate 2020. Il “Bullo” ha quindi guidato la OJM (con Scola in campo) nella stagione 2020-21, complicata dalla pandemia (con diverse partite disputate con la squadra decimata dal Covid). Un campionato concluso con una salvezza che a un certo punto pareva quasi impossibile, raggiunta grazie anche alle imprese esterne a Milano e Treviso.