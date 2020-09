Massimo Bulleri ha firmato: è il nuovo tecnico della Openjobmetis

Massimo Bulleri è il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese. L’ex playmaker azzurro, che proprio con la Openjobmetis ha messo fine alla sua carriera da giocatore e iniziato quella di coach, ha firmato il contratto che lo legherà ai colori biancorossi per la stagione in corso con opzione per quella successiva.

La candidatura del quasi 43enne originario di Cecina (compirà gli anni giovedì) aveva preso quota domenica pomeriggio e in tarda serata – QUI l’articolo – il suo nome era stato accostato in via definitiva alla panchina varesina, lasciata libera dall’esonero di Attilio Caja avvenuto sabato. Il “Bullo” era ancora legato al Basket Ravenna, dove ricopriva l’incarico di assistente al fianco di Massimo Cancellieri, e la giornata di lunedì è servita per definire l’uscita dalla società romagnola. Necessaria per firmare il nuovo accordo con Varese, una piazza che Bulleri conosce bene per aver trascorso tre anni, curiosamente alle “dipendenze” proprio di Caja che è stato prima il suo allenatore e poi il suo “capo” nella gerarchia in panchina.

Dopo tre stagioni di apprendistato, Bulleri è ora pronto alla prima esperienza da head coach, una scelta – quella fatta da Varese – che in molti stanno accostando a quella effettuata dalla Juventus con Andrea Pirlo, chiamato tra le altre cose a gestire un proprio giocatore dal grandissimo carisma (Scola per la OJM, Cristiano Ronaldo per i bianconeri). Anche se – superfluo sottolinearlo – i margini di manovra che avrà l’ex play azzurro saranno ben più ridotti del collega di stanza a Torino.

Il nuovo tecnico biancorosso prenderà subito le redini della squadra, reduce dalla scialba prestazione di lunedì sera a Desio, arrivando questa sera a Masnago (martedì 8) e quindi andando in panchina giovedì 10 al Forum di Assago dove la Openjobmetis sfiderà l’AX Exchange in una gara dal pronostico chiuso. Per Bulleri, tra l’altro, sarà la classica partita dell’ex contro una delle squadre della sua carriera da giocatore. E contro il tecnico – Ettore Messina – con cui ha conquistato una serie di trofei (due scudetti, soprattutto) ai tempi di Treviso.

Davanti a sé Bulleri ha una bella sfida: esordire da capo allenatore su una panchina del massimo campionato con una squadra costruita (anche) da chi lo ha preceduto. Vedremo se il neo-tecnico sceglierà di proseguire sui binari tecnici già impostati da Caja – e che Massimo ben conosce per averli interpretati in campo e spiegati dalla panchina – o se con il passare degli allenamenti apporterà modifiche significative sui due lati del campo. Al suo fianco avrà gli attuali assistenti, Vincenzo Cavazzana e Alberto Seravalli oltre a Matteo Jemoli che però, al termine della Supercoppa, dovrebbe riprendere a tempo pieno il suo ruolo di responsabile dello scouting.

Bulleri sarà chiamato a riuscire laddove illustri colleghi hanno fallito: sia la triade Mrsic-Vescovi-Meneghin, sia Gianmarco Pozzecco (gli ultimi ex giocatori biancorossi passati alla panchina) sono stati costretti alla resa dopo pochi mesi. L’unico precedente di successo, almeno in anni relativamente recenti, è quello di Dodo Rusconi che a più riprese ha guidato la squadra a risultati positivi.