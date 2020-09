Spenta e appesantita, la Openjobmetis cade in casa di Cantù

Sconfitta netta e giusta per la Openjobmetis in casa di Cantù nella quarta gara del girone di Supercoppa Italiana: dopo un buon avvio biancorosso, i brianzoli sorpassano e conducono le danze per il resto della partita sospinti da un ottimo Thomas. Non bastano i soliti 26 punti di Scola.

A. SAN BERNARDO CANTU’ – OPENJOBMETIS VARESE 81-72

(22-18, 41-35; 62-54)

CANTU’: Smith 11 (2-5, 2-6), La Torre 9 (3-5 da 3), Pecchia 10 (2-6, 1-2), Thomas 20 (4-4, 4-5), Kennedy (0-4); Procida 4 (0-2, 1-2), Leunen 10 (1-3, 1-3), Johnson 11 (1-2, 3-5), Bayehe 6 (3-5). Ne: Woodard, Lanzi, Caglio. All. Pancotto.

VARESE: Ruzzier 2 (1-2, 0-1), Douglas 14 (1-4, 3-7), Strautins 5 (0-1, 0-1), Andersson 2 (1-1, 0-1), Scola 26 (8-16, 1-6); Morse 4 (2-3), De Nicolao 11 (3-3 da 3), Jakovics 3 (0-5, 1-3), De Vico 5 (1-2, 1-3), Ferrero (0-2 da 3). Ne: Virginio, Librizzi. All. Cavazzana.

ARBITRI: Bartoli, Paglialunga, Giovannetti.

NOTE. Da 2: C 13-31, V 14-34. Da 3: C 15-28, V 9-27. Tl: C 10-12, V 17-18. Rimbalzi: C 35 (7 off., Thomas 7), V 35 (9 off., Scola, Douglas 5). Assist: C 17 (Smith 5), V 16 (Ruzzier 6). Perse: C 15 (Leunen 4), V 15 (Douglas 4). Recuperate: C 4 (Pecchia 3), V 10 (4 con 2). Usc. 5 falli: De Vico. F. tecnico: Thomas. Spettatori: 658.