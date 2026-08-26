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Il drammatico incidente aereo in Valle Antrona e le vostre storie di cani

I fatti principali e quelli più curiosi di mercoledì in meno di 10 minuti

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Apriamo il giornale radio con la morte di due persone in un incidente con l’autogiro (un elicottero ultraleggero) avvenuto nei pressi della diga del lago Campliccioli, segue l’arresto di tre rapinatori sul treno Milano-Varese, poi parliamo di cose un po’ più leggere tra cani, gruppi folcloristici, sport e altro.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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