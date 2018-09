Pd: “In via Santo Stefano è un caos”

La comunicazione del Partito Democratico di Tradate sulla situazione del cantiere in via Santo Stefano:

La situazione di Via Santo Stefano, al contrario di quanto ci ha detto l’Assessore Ceriani in Consiglio Comunale ci sembra sempre più preoccupante. L’Assessore ha ammesso, come evidente a tutti, che nei lavori ci sono dei ritardi, notevoli diremmo noi. Le tempistiche sforeranno di oltre un mese quello che l’Amministrazione aveva dichiarato ai Consiglieri Comunali e ai cittadini.

Questo ritardo non ci stupisce, ci è stato spiegato che il lavori di pavimentazione sono stati ritardati per degli imprevisti legati ai tubi del gas e dell’acqua e che il rifacimento della fognatura è stato quindi più macchinoso di quanto preventivato, in commissione avevamo espresso qualche dubbio in merito alle tempistiche e avevamo chiesto maggiore cautela e verifiche più approfondite, non si mette mano alla strada e, soprattutto, ai sottoservizi da tempo immemore.

Ai cittadini e ai commercianti erano stati garantiti disagi minimi ma così non è stato, chi deve rientrare in casa deve fare degli slalom tra le voragini, camminando nella ghiaia e spesso dovendo sormontare ostacoli che impediscono l’uscita e l’ingresso nelle rispettive abitazioni. I clienti delle attività commerciali devono seguire i cartelli e avventurarsi nel cantiere per raggiungere negozi e bar…insomma crediamo che le opere, sicuramente necessarie, dovessero essere pianificate meglio e in modo più accurato. Il cantiere andrà avanti ancora fino quasi a fine mese, ci auguriamo che le attività commerciali non siano obbligate nuovamente a chiudere a causa dei lavori, così come sta succedendo ora, e che tutti gli interessati abbiano da parte dell’Amministrazione le dovute spiegazioni su tempi e modi di conclusione delle opere.