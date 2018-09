Pro Patria, sconfitta di misura a Vercelli

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Termina 1-0 per la Pro Vercelli l’ennesima e si spera ultima amichevole estiva della Pro Patria, ancora in versione verde.

Al “Silvio Piola” i padroni di casa si portano a casa la vittoria al termine di una gara equilibrata che ha visto le due squadre giocare sullo stesso piano tecnico.

Decide la sfida la rete di Germano al 42’ del primo tempo, su azione di calcio da fermo.

Mister Ivan Javorcic ha schierato dal primo minuto la squadra che molto probabilmente giocherà l’esordio di campionato. Senza gli “squalificati” Zaro e Fietta, il 3-5-2 biancoblu è stato formato da Mangano in porta, Molnar, Battistini e Lombardoni in difesa, Mora e Galli sulle fasce, Bertoni in regia affiancato da Colombo e Pedone. Attacco affidato a Santana e Mastroianni.

PRO VERCELLI–PRO PATRIA 1 – 0 (1 – 0)

Marcatori: p.t. 42’ Germano

FC PRO VERCELLI 1892 (4-2-3-1): Nobile; Berra, De Marino, Milesi, Mammarella (1′ s.t. Iezzi); Sangiorgi (1′ s.t. Bellemo)Germano; Azzi (24′ s.t. Massimiliano Gatto), Da Silva (24′ s.t. Mal), Leonardo Gatto (33′ s.t. Cavaliere); Morra (24′ s.t. Comi). A disposizione: Moschin, Tedeschi, Pezziardi, Paolo Grillo, Schiavon, Antonio Grillo. All. Grieco

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): Mangano; Molnar, Battistini (32′ Zaro), Lombardoni; Mora (36′ s.t. Ghioldi), Colombo (20′ Sanè), Bertoni (32′ s.t. Gazo), Pedone (20′ Fietta), Galli (32′ s.t. Di Sabato); Mastroianni (20′ s.t. Gucci), Santana (1′ s.t. Le Noci). A disposizione: Tornaghi, Marcone, Pllumbaj, Boffelli. All. Javorcic

ARBITRO: Luciani di Roma

Angoli: 2 – 5; Recupero: 0′ (p.t) – 3′ (s.t.); Note: Giornata soleggiata. Spettatori 500. Terreno di gioco (sintetico) in discrete condizioni.