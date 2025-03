Stefania Brusa giura a Varese: è il nuovo giudice del Tribunale

Ha giurato in tribunale questa mattina, martedì 4 marzo, il giudice Stefania Brusa; classe 1979, varesina di origine, svolgerà funzioni giudicanti con la competenza di presiedere il Collegio.

La nomina avviene in un momento delicato per la pianta organica del tribunale di Varese, vale a dire la partenza – prevista a breve – del giudice Cesare Tacconi, attuale presidente del tribunale. Da metà marzo Tacconi assumerà la presidenza di una delle sezioni della Corte d’Appello di Milano.

L’assenza del giudice Cesare Tacconi, se non compensata, avrebbe rallentato dal punto di vista operativo la possibilità di comporre due collegi giudicanti, per altro nelle more di un possibile processo in corte d’assise che potrebbe cominciare a breve.

Già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, nel 2023 la dottoressa Brusa venne assegnata, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Novara, con le funzioni di magistrato di sorveglianza.

Sempre dal tribunale giunge inoltre la notizia dell’imminente spostamento in Sicilia del sostituto procuratore della Repubblica Carlo Brai.