Quattro in testa in Prima Categoria

In Prima Categoria non ci sono squadre a punteggio pieno, ma in quattro di dividono il primo posto. Nel girone M di Seconda la Crennese Gallaratese resta da sola al comando, nel girone Z guidano San Michele e Cuassese. In Terza, Pro Cittiglio e Malnatese a punteggio pieno.

PRIMA CATEGORIA

Nessuna fa tre su tre, ma in quattro sono al comando con 7 punti. Solbiatese Insubria e Gorla Maggiore pareggiano 1-1 nello scontro diretto, il Cantello Belfortese impatta 2-2 contro il Brebbia, mentre agguanta la vetta l’Aurora Cantalupo grazie al successo 3-1 sul campo dell’Antoniana. Bella vittoria per la Valceresio, 3-0 ad Arsago, il San Marco invece infligge un pesante 6-2 all’Ispra. Un punto a testa per Folgore Legnano e Tradate (0-0), il Cas passa sul campo del Tre Valli 1-0 mentre la Vanzaghellese sfrutta il fattore campo per battere 1-0 il Luino.

CLASSIFICA: Gorla Maggiore, Solbiatese Insubria, Cantello Belfortese, Aurora Cantalupo 7; Valceresio, Vanzaghellese, Cas 6; Folgore Legnano 5; Tradate 4; San Marco, Arsaghese, Ispra 3; Luino Maccagno, Antoniana, Brebbia 1; Tre Valli 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Altri tre punti, punteggio pieno e primo posto solitario per la Crennese Gallaratese grazie al 4-2 rifilato all’Arnate. A quota 7 inseguono Beata Giuliana e Olgiatese, 2-2 nello scontro diretto, e Pro Juventute, capace di passare 4-3 a Samarate. Sfruttano il fattore campo l’Airoldi, che batte 4-1 ila Kolbe, e il Bienate Magnago, che supera 3-2 la Rescaldinese. Fanno invece il colpo esterno il Canegrate, 2-0 a Ferno, e la Borsanese, 1-0 a Cantalupo contro la Virtus. Primo successo per il Gorla Minore, 2-0 sul Lonate Pozzolo.

CLASSIFICA: Crennese Gallaratese 9; Olgiatese, Beata Giuliana, Pro Juventute 7; Bienate Magnago, Lonate Pozzolo, Borsanese 6; Airoldi, Nuova Fiamme Oro Ferno 4; Arnate, Gorla Minore, Canegrate 3; Rescaldinese 2; Virtus Cantalupo1; Samarate, Kolbe 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

San Michele e Cuassese rimangono a punteggio pieno: i varesini superano 5-1 il San Luigi Albizzate, a Cuasso invece cade 3-0 il Laveno Mombello. Cade il Bosto, sconfitto in casa 2-1 dal Lonate Ceppino, mentre vincono Buguggiate, 3-2 sul Ceresium Bisustum, e Caravate, 3-2 in casa della Lavena Tresiana, e Ternatese, 4-3 a Sumirago. Vittoria anche per il Cairate grazie al 3-2 sulla Sommese, e per la Calcinatese, 2-1 a Induno.

CLASSIFICA: San Michele, Cuassese 9; Bosto 6; Buguggiate, Lonate Ceppino5; Lavena Tresiana, Caravate, Calcinatese, San Luigi, Ternatese 4; Cairate, Laveno Mombello, Sommese 3; Ceresium Bisustum, Aurora Induno, Sumirago 1.

TERZA CATEGORIA

Rimangono in due a punteggio pieno: la Pro Cittiglio che batte 5-4 la Jeraghese, e la Malnatese che supera 4-0 il Fulcro Travedona. Il Cuvio cade in casa, trafitto 3-1 dall’Eagles Caronno, così come il Rancio, sconfitto dalla France Sport 5-3. Successo esterno anche per l’Olona, 3-0 sul campo della Casport, per il Coarezza, 4-2 a Bodio contro il Don Bosco, e per il Casbeno, che surclassa 8-3 il Molde. Primo successo per la Casmo, 3-2 ad Angera.