Ragazzi scarcerati, Fermi: “Serve cautela, denuncia sembrava sentenza”

Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi commenta la notizia della scarcerazione dei ragazzi indagati per gli abusi alle due minorenni varesine che hanno denunciato di essere state violentate a Menaggio ad inizio agosto.

“Il provvedimento del Gip impone molta cautela e evidenzia la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi per chiarire se davvero la vicenda si sia svolta secondo le caratteristiche e le modalità emerse nella prima ricostruzione – spiega il presidente del Consiglio Lombardo -, dove apparivano già come una sentenza”.

“In ogni caso questa è stata un’estate in cui si sono verificati plurimi episodi di violenza, ma le pene previste per questi reati ci sono già, sono chiare e severe. Credo invece che sia necessario intervenire e investire maggiormente sul piano culturale –aggiunge Fermi– non solo con iniziative di sensibilizzazione generale, ma interessando soprattutto e in particolar modo le scuole. Regione Lombardia, su questo tema, ha già lavorato negli anni passati con intelligenza e con capacità, attraverso campagne, eventi e momenti specifici di approfondimento, ma nel momento in cui sono coinvolti sempre di più ragazzi minorenni, abbiamo necessità di raggiungere in modo più puntuale questa fascia d’età. E le scuole sono sicuramente il canale privilegiato per farlo: teniamo conto che negli ultimi episodi più eclatanti, la fascia più giovane è stata quella più partecipe sia come vittima che, peggio ancora, come artefice della violenza. Da qui la necessità e l’urgenza di stanziare e investire risorse maggiori per iniziative destinate proprio a questa fascia”.