Rapina con pistola, arrestati due 17enni

Arrestati due 17enni per una rapina avvenuta a Maggia. La Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale hanno infatti comunicato l’arresto degli autori della rapina avvenuta a Maggia venerdì sera verso le ore 17.00. Si tratta di due minorenni, l’autore materiale della rapina è un cittadino svizzero 17enne mentre il secondo è un cittadino italiano pure 17enne, domiciliati nel Locarnese.

Ambedue sono stati arrestati durante la notte dopo i verbali d’interrogatorio dove hanno ammesso le loro colpe. Recuperata anche la pistola usata per la rapina, si tratta di una pistola tipo soft air modificata per sembrare vera. Sequestrati anche gli indumenti usati dall’autore per compiere il fatto. Il 17enne cittadino svizzero ha compiuto la rapina mentre l’altro compagno 17enne cittadino italiano fungeva da palo.