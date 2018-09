Il ruolo dei medici per arginare la crescente violenza

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese organizza sabato 29 settembre il suo annuale Simposio di Salute pubblica su un tema di drammatica attualità dal titolo

“Violenza?: no, grazie! curare le ferite, proteggere l’anima. Perchè nessuno dica più: non è di mia competenza“. Il Simposio si

terrà presso Villa Porro Pirelli ad Induno Olona, a partire dalle ore 8.45, con l’intervento di autorità ed esperti.

Ancora una volta, dopo un Simposio che nel 2009 aveva fatto il punto sulla violenza alle donne, l’Ordine dei Medici di Varese torna sull’argomento, chiamando a riflettere su violenza ed aggressività presenti nel contesto civile in forma endemica, che spesso, come denunciano quotidianamente giornali e tv, finiscono per scaricarsi su strutture ospedaliere e medici di base.

«Un fenomeno che sta assumendo forme davvero allarmanti – sottolinea il presidente dell’Ordine, il Dottor Roberto Stella, che aprirà il Simposio -, che non possono ignorate da nessuno, soprattutto da chi, come i medici, vivono ogni giorno in prima linea, nei Pronto Soccorso e negli studi medici sul territorio, realtà in cui è spesso prevalente la componente femminile e che si trovano a fare i conti direttamente con forme di aggressività pericolose, che possono tradursi anche in violenza fisica».

Fenomeni che, come sostiene il dottor Stella, “non ci vedono restare passivi, ma che ci portano a collaborare attivamente con quelle importanti iniziative anti-violenza promosse insieme ad istituzioni e associazioni attive nella nostra provincia”.

Come rimarca la Dottoressa Teodora Maria Gandini, consigliere dell’Ordine di Varese, «come operatori sanitari svolgiamo un ruolo importante, dato che a noi è data l’opportunità, nel rapporto diretto con il paziente, di riconoscere prima di altri sintomi di un malessere più profondo, che può riguardare fenomeni di violenza di genere, ma anche relativi alla vita famigliare e a quella lavorativa».

Al Simposio di Salute pubblica parteciperanno numerosi relatori, che per tutta la mattinata analizzeranno i temi al centro del confronto: la Dr.ssa Maria Erminia Bottiglieri, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Caserta, oltre che responsabile dell’Area strategica Donne Fnomceo; la Dott.ssa Daniela Borgonovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese; la Dr.ssa Annarita Frullini Professore a contratto nel Corso di Laurea Magistrale Psicologia Clinica e della Salute, nel Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio – Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara; la Dott.ssa Eloise Longo Ricercatrice, PhD in ruolo de ll’ISS – Dipartimento di Neuroscienze – Roma; la Dott.ssa Silvia Piani Assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Regione Lombardia.