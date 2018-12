Scontro tra auto, tre feriti

Tre feriti e due auto danneggiate. E’ questo il bilancio di un incidente stradale che si è verificato domenica 2 settembre ad Albizzate.

Alle 18 in via Carabelli le due vetture, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. La centrale operativa del 112 ha quindi inviato sul posto due ambulanze, un’automatica e una squadra di vigili del fuoco. Tre le persone che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari: una ragazza di 18 anni e due persone di 30 e 36.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, il più grave in codice giallo, mentre i vigili del fuoco che sono intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario.