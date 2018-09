Scontro tra biciclette sulla ciclabile: a terra rimane il giornalista Troian

Uno scontro tra bici sulla ciclabile del lago, all’altezza di Cassinetta di Biandronno, ha portato all’ospedale il giornalista Rai Roberto Troian, volto e voce noti al Tg3 Regione.

Lo scontro è avvenuto in un punto piuttosto pericoloso, una curva cieca a 90 gradi all’altezza del campo sportivo.

Il giornalista stava percorrendo quel punto venendo da Gavirate verso Cazzago Brabbia, e perciò in salita, quando è entrato in collisione con un ciclista che stava percorrendo la pista in senso opposto e a più alta velocità, poiché in discesa.

«Ho anche scampanellato, perché mi era già capitato di essere stato sfiorato in quel punto, decisamente pericoloso – Ci ha spiegato dall’ospedale di Cittiglio, dove era ancora ricoverato nel pomeriggio – ma evidentemente non sono stato sentito. Quando sono caduto, non ho capito bene cos’era successo: sono stati gli altri a vedere la faccia che era una maschera di sangue».

Il punto dell’impatto

All’arrivo del 118 l’altro ciclista coinvolto nell’incidente non c’era più, perciò non è stato possibile, per i soccorritori, prenderne le generalità. Per Troian invece trauma facciale e diversi punti sul naso.

«E’ un punto pericoloso, sarebbe necessario mettere almeno uno specchio, se ci fosse stato un bambino sarebbe andata peggio – ha concluso lui, ancora scosso dalla vicenda – Chi abita vicino a quella curva mi ha spiegato che non sono il primo a “finir male”: forse chi ha le responsabilità sulla ciclabile dovrebbe fare qualcosa per quel punto cieco, come mettere uno specchietto o prendere altre iniziative per la sicurezza di chi la percorre»