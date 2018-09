Sofia da Besnate tra le finaliste di Miss Italia

C’è anche una ragazza di Besnate tra le finaliste di “Miss Bella dei Laghi”.

Sofia Belli ha 18 anni, abita a Besnate: alta 1.70, ha gli occhi verdi e i capelli biondi. Studia al liceo artistico e per il suo futuro professionale sogna di diventare una truccatrice di scena. Ama dipingere, fotografare e suonare il pianoforte.

Sofia è l’unica lombarda rimasta in gara, insieme alla bergamasca Patrizia Bendotti, Miss Sorriso Lombardia. 20enne di Lovere (sul lago d’Iseo) è alta 1.72 mt, ha gli occhi verdi e i capelli castano chiari. Frequenta l’istituto alberghiero e nel periodo estivo lavora come aiuto cuoca in alcuni ristoranti della zona; sportiva, è appassionata di wake surf.