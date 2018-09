Sophia Zanoletti in Concerto sul lago di Como

Domenica 9 settembre 2018 alle ore 12.00, l’Associazione Culturale “Via De Benzi 17” a Torno ospiterà per la Rassegna musicale “Note Giovani” la talentuosa pianista sedicenne Sophia Zanoletti di Caronno Varesino, che terrà il suo Piano Recital nell’incantevole borgo che si affaccia sul lago di Como.

Vincitrice di numerosi Premi e Riconoscimenti in Concorsi Nazionali e Internazionali

inizia a suonare il pianoforte all’età di cinque anni, affiancando successivamente lo studio del violino, esibendosi per la prima volta in pubblico a soli sei anni. Attualmente Sophia frequenta il Trienno Accademico presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como nella classe del M° Pier Francesco Forlenza e parallelamente il Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” di Tradate.

La giovanissima pianista, che ha studiato perfezionandosi con Maestri di fama internazionale quali Paola Del Negro, Roberto Plano, Irene Veneziano, Giuseppe Merli, Vincenzo Balzani, Vsevolod Dvorkin, Pietro De Maria, Christa Bützberger e Marina Scalafiotti, ha inoltre partecipato a numerosi concerti come solista e in formazione di musica da camera per associazioni, eventi e rassegne musicali suonando presso prestigiose sale e teatri. Recentemente si è esibita a Villa Erba di Cernobbio per Piano City Milano@Como ed è stata invitata a suonare nella prestigiosa “Casa Verdi” di Milano fondata dal grande musicista compositore Giuseppe Verdi.

Sarà quindi l’occasione per ascoltare una delle giovani promesse del pianoforte in un programma ricco e intenso con musiche di D. Scarlatti, W. A. Mozart, F. Mendelssohn, F. Chopin, R. Schumann, F. Liszt, C. Debussy, S. Rachmaninoff e H. Villa-Lobos.

Ingresso libero.