Migliaia di persone del territorio necessitano ogni anno di essere trasportare presso i luoghi di cura e riabilitazione: per questo Sos Malnate cerca nuovi volontari.

«Abbiamo organizzato due serate di presentazione di tutti i nostri corsi. Potrai frequentare il corso per diventare soccorritore esecutore a bordo delle ambulanze in situazioni d’emergenza o diventare un operatore per il trasporto disabili e anziani non in situazioni di emergenza».

«Puoi diventare uno dei nostri centralinisti o far parte del gruppo junior (se hai tra i 15 e i 18 anni). Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le disponibilità di tempo».

Appuntamento per martedì 18 settembre o giovedì 4 ottobre, alle 21, presso la sede di Via I Maggio 10 a Malnate (ingresso da Via Monte Nero 5 con comodo parcheggio) per la presentazione dei corsi.

Per partecipare alle serate non è necessario iscriversi, basta portare tanto entusiasmo e voglia di scoprire un modo nuovo.

Maggiori informazioni su www.sosmalnate.it