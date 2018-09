Spuntano potenziali compratori per l’area Ex Aermacchi

Ci sono dei manifestazioni di interesse per l’area Ex Aermacchi: lo ha annunciato l’assessore Andrea Civati in apertura del convegno che ha dato il via alla mostra “Aermacchi. Riprogettare la Fabbrica degli Aeroplani”.

Il convegno, e la mostra che sarà visibile davanti alla sala Campiotti della camera di Commercio, illustra una serie di utilizzi possibili per la grande area dismessa, ipotesi elaborate dal laboratorio di composizione architettonica del Polo di Lecco (POLIMI) da lei coordinato, che in questi mesi ha studiato l’area dismessa ex Aermacchi vicino al colle Campigli nella città di Varese.

E proprio all’inizio del convegno inaugurale l’assessore ai lavori pubblici ha preso la parola, raccontando le ultime novità dell’area: «Per quell’area qualche tempo fa è stata aperta una fase di asta che si è chiusa qualche giorno fa, e sono lieto di poter dire proprio in questo consesso che sono state espresse delle manifestazioni di interesse rispetto all’area. Il procedimento non si è ancora concluso, ma un dato positivo, e assolutamente nuovo da molti anni a questa parte, è che ci siano dei soggetti interessati che vogliono investire. L’auspicio è che questi soggetti siano seri e le offerte vadano a buon fine».

La mostra, che fa seguito alle ispezioni fatte dai giovani studenti guidati dalla docente qualche mese fa, resterà aperta fino al 30 settembre, cioè alla conclusione del Festival nature Urbane in cui è inserita, a testimonianza di un diverso modo di concepire il paesaggio, anche aldilà del verde e della natura.

L’evento ha il patrocinio di Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Varese; Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Varese; ANCE, Politecnico di Milano, Federmanager.