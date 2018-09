Tana e bosco dei curiosi: l’open day

I bambini giocano, gli adulti chiacchierano di progetti e nuove proposte. Questo il promeriggio proposto dalla Tana dei curiosi di Gazzada per venerdì 14 settembre, a partire dalle 17.30, per l’open day di presentazione delle attività pensate dall’associazione per la stagione autunnale alle porte e dedicate a genitori e figli sia nella sede interna (la Tana al primo piano di via Roma 59), sia in quella esterna (il Bosco dei curiosi).

Oltre agli ormai tradizionali appuntamenti con i gruppi gioco del martedì e del mercoledì, i percorsi sensoriali e le aperture straordinarie dell’ultimo sabato del mese con i giochi in scatola per tutta la famiglia ci sono tante novità. Tra queste il percorso con la doula Donata”La Tana delle mamme”e poi le letture con la volontaria di Nati per Leggere, il laboratorio con i prelibri di Munari, la filosofia per bambini per bambini tra i 5 e gli 8 anni.