È destinata ai futuri genitori e ai genitori di bambini piccoli la serata di “Con-tatto e comunicazione con il bambino” che si svolgerà venerdì 5 ottobre alle ore 21 nella sala consiliare del Municipio di Galliate Lombardo, in via Carletto Ferrari 12.

A presentare l’incontro la parental tutor Diletta Lombardo ed Elisa Colli, Psicologa e massaggiatrice AIMI, che porporranno alla platea semplici tecniche di comunicazione affettiva da mettere in atto con i propri figli già a partire dall’utero per aiutare i genitori a instaurare da subito un legame sano e affettivo con il bambino piccolo attraverso il contatto tonico, anche attraverso l’utilizzo del massaggio infantile.

Si tratta di una serata divulgativa promossa dalla ProLoco di Galliate e incentrata sul benessere di madre e figlio e sull’equilibrio della triade madre-figlio-padre, in cui la coppia genitoriale potrà acquisire conoscenze pratiche e concrete per poter instaurare da subito una comunicazione affettiva efficace con il proprio figlio.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.