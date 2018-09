Teatro e inglese: i corsi di Anima per i bambini

Con il mese di ottobre ripartono i corsi rivolti ai bambini promossi dall’associazione Anima (l’Anima delle mamme) di Malnate che propone alle famiglie interessate di partecipare alle lezioni di prova gratuite in calendario per quest’ultima settimana di settembre.

“Ciuf Ciuf Ciuf, in viaggio con le emozioni” è il titolo del laboratorio di teatralità per bambini dai 4 anni in su condotto da Vania Gatto (psicomotricista e esperta di teatro) e Daniele Sbrana (operatrice in Teatro terapia) ogni mercoledì pomeriggio negli spazi del centro SMS di Malnate, al civico 10 di via I Maggio.

Mercoledì 26 settembre, alle ore 17.15, la lezione di prova è per tutti gratuita e sarà l’occasione per conoscere i docenti e gli obiettivi del percorso, pensato per “seguire e sostenere lo sviluppo intellettivo, emotivo e relazionale dei bambini che attraverso il teatro potranno scoprire il proprio mondo interiore, imparando a gestire emozioni e relazioni, superare paure e inibizioni e migliorare creatività e abilità comunicative”.

Riparte anche il corso di inglese “Genki english learn, jump and have fun!” promosso da Anima e rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni di età ogni sabato mattina. Le lezioni si svolgono alla Fonderia delle Arti del parco I Maggio con l’insegnante Kathy, laureata in pedagogia, con esperienza negli Stati Uniti, insegna inoltre al British College di Gallarate e nelle scuole materne e primarie. I bambini saranno suddivisi per fasce di età e, se necessario, livello di apprendimento, anche durante la lezione di prova gratuita in programma per sabato 29 settembre: dalle 9.30 i piccoli in età prescolare, dai 3 ai 5 anni, seguiti alle 10.30 dagli alunni del primo biennio delle elementari (6-7 anni) e infine dalle 11.45 il corso è dedicato ai bambini del secondo ciclo delle elementari 8-10 anni.

Il corso permette di accedere al primo Certificato Cambridge University Starters.

Per maggiori informazioni Info@animadellemamme.it oppure 347.1652383