Un corso per imparare a cercare le persone disperse

Oggi, giovedì 27 settembre, alle ore 20 nella sala Convegni di Villa Recalcati inizia il corso di Protezione civile dedicato alla Ricerca persone.

Sono 30 i volontari che parteciperanno a questo corso di Alta specializzazione, organizzato da Provincia di Varese e Protezione civile della Provincia di Varese, in collaborazione con Vigili del fuoco, Carabinieri forestali e Areu.

L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Lombardia.

Quello di questa sera è il primo di tre incontri “in aula” sulla Ricerca persone.

Il corso poi prevede anche due moduli “sul campo”, con una serie di esercitazioni e l’utilizzo dei Gps.

Domenica 7 ottobre i 30 volontari sosteranno l’esame di abilitazione e riceveranno un attestato, che certifica la qualifica ottenuta.

«La formazione dei nostri volontari è continua – dichiara il Consigliere alla Protezione civile Davide Tamborini – Non solo, ma anche fondata sulla rete e sulla condivisione con le tutte le forze di protezione civile. Lo dimostra anche questo corso. In caso di ricerca persone, infatti, le operazioni sono coordinate dai Vigili del fuoco. Poter mettere a loro disposizione volontari già formati, significa rendere l’operatività ancor più efficace ed efficiente. Infine vorrei aggiungere che con questo corso andiamo a implementare ulteriormente le competenze e le specializzazioni dei nostri volontari. Questo è uno degli obiettivi che abbiamo sempre tenuto in considerazione come Provincia e direi raggiunto».