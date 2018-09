Utilizzare la fattura elettronica: i vantaggi economici e produttivi

C’è una data da segnare in calendario: 1° gennaio 2019. A partire dal nuovo anno infatti, in tutta Europa e quindi anche in Italia, vigerà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica come unica modalità disponibile. Proprio per questo bisognerà, da qui a pochi mesi, iniziare ad usufruire di un software per la fattura elettronica che si occupi in maniera autonoma di queste mansioni. Probabilmente non tutti sono a conoscenza dei vantaggi, sotto molteplici punti di vista, che tale strumento comporterà in futuro.

Perché utilizzare la fattura elettronica prima che diventi obbligatorio

In realtà si potrebbe utilizzare questa modalità online di fatturazione già da adesso, senza dover aspettare l’arrivo del nuovo anno. Come anticipato poco fa, sono numerose le motivazioni che dovrebbero convincere, soprattutto i detentori di partita IVA, ad usufruire della fattura elettronica anzitempo. Prima di tutto, possono essere numerosi i premi (che verrebbero garantiti dall’Agenzia delle Entrate) per questo uso anticipato del sistema di fatturazione online. C’è da sottolineare che sono in realtà già alcuni anni che ormai la fattura elettronica è diventata obbligatoria in certi ambiti, come ad esempio le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, a partire dallo scorso luglio, i benzinai sono stati sottoposti a questo nuovo regime di fatturazione. Per loro infatti non è più valida la storica carta carburanti come documento fiscale idoneo allo scarico dei costi.Adoperare una fatturazione di tipo digitale garantirebbe una migliore familiarità ad un sistema che, da qui a pochi mesi, è comunque destinato a diventare obbligatorio per tutti. Farne esperienza con un certo anticipo permetterebbe di non arrivare impreparati al momento opportuno.

Gli effettivi vantaggi della fattura elettronica

Svolgere un procedimento di fatturazione elettronica significa utilizzare, in fasi come quelle di compilazione, invio ed archiviazione, dei formati digitali piuttosto che formati cartacei. Quindi il passaggio all’online comporta un miglioramento della gestione sia di ordini che di pagamenti, oltre a ridurre drasticamente i costi amministrativi dell’impresa. Molto banalmente, non sarà più necessario adoperare tempo e spazio preziosi al fine di archiviare le fatture (procedimento che, se cartaceo, va fatto per almeno dieci anni). A ciò bisogna aggiungere il limitarsi di altre problematiche più banali, come gli errori di battitura o i ritardi relativi alla consegna di fattura tramite la posta tradizionale. In ambiti come la Pubblica Amministrazione, le fatture sono gestite con un sistema di interscambio, il quale garantisce l’invio della documentazione nei tempi richiesti. Ed ancora, avere un software che compila le fatture totalmente online permette anche un vantaggio sotto l’aspetto produttivo dell’azienda, eliminando una serie di mansioni cartacee lunghe e noiose e rendendo più semplici le procedure del personale. Per non parlare del tempo che si può risparmiare in fase di pagamento ed incasso: in un futuro non lontano si prospetta un ulteriore alleggerimento a livello burocratico, tale per cui gli adempimenti non dovranno più essere eseguiti con fatturazioni o saldi degli oneri fiscali. Insomma, una rivoluzione a tutti gli effetti, che cambierà modalità ed abitudini di vari settori aziendali.