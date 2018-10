“Alla Casa in Piazza si va per sentirsi coccolati”

Non solo proprietario della sua agenzia immobiliare, la Luca Simoni Real Estate di Varese, Luca Simioni è anche rappresentante di Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, e per questo impegnato nell’organizzazione della manifestazione.

Abbiamo provato a fargli qualche domanda su cosa si aspetta da questa due giorni.

Qual è lo stato del mercato immobiliare a Varese? «A Varese città va relativamente meglio rispetto agli anni scorsi. C’è qualche timido segnale di ripresa, il numero delle compravendite è aumentato, i tempi di vendita si sono ridotti. Chiaramente però, tutto ai nuovi prezzi: cioè quelli che prima consideravamo come “prezzi di crisi” ma che poi ormai si sono stabilizzati»

Non è la prima volta che siete alla Casa in piazza: come vedete la manifestazione?

«La Casa in piazza ha un aspetto, magari poco noto, da sottolineare: la sua funzione sociale. Ormai i clienti sono abituati a rivolgersi al settore immobiliare online, attraverso i portali e i social. Quella della Casa in Piazza è invece un’occasione per parlare, incontrarsi e guardarsi negli occhi, cosa che i giovani in particolare tendono a non fare più. Insomma, c’è la cordialità che ora manca, raffreddata dai social media»

Cosa vi aspettate da questa edizione?

«Innanzitutto, ci si aspetta una buona affluenza di persone che si rivolgono al settore. Poi che l’immagine della filiera dia segnali di positività, magari con offerte a prezzi interessanti».

Ha aneddoti sulla casa in piazza?

«Non ho veri e propri aneddoti. Ma mi piace ricordare lo spirito che c’è nella manifestazione: quello dove il potenziale cliente si sente un po’ coccolato, dove ci si sente di famiglia, dove ci si sente sicuri perché ben consigliati. E’ una sensazione da provare».