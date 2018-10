Arrivano le domeniche delle zucche

Dolci, torte, tortelli e creme. Esposizioni e incontri dove sarà una, indiscussa e onnipresente la regina dell’autunno, sua maestà la zucca.

A Gavirate la Proloco sta ultimando i preparativi per regalare come ogni anno l’appuntamento sul lungolago tra gusto e tradizione per offrire tre domeniche ottobrine – 7, 14, 21 – dal dolce sapore.

È prevista l’apertura delle cucine con numerose pietanze a base di zucca. Sono presenti esposizioni e mostre anche su altri temi della tradizione locale, come la panificazione, il legno e i funghi.

Sono previste esibizioni musicali con gruppi che suonano “live”.

Ultimo, ma non ultimo, il torneo di zucche volanti e lo spazio per i più piccoli che in sella ai pony potranno trascorrere qualche ora di sano divertimento.