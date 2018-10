Auguri ai nonni!

Dolci, affettuosi, a volte stravaganti ma quasi mai troppo severi. La giornata di oggi, 2 ottobre, è dedicata ai nonni e al ruolo importante che rivestono nella vita dei nipoti e dei genitori. La ricorrenza è celebrata con iniziative e appuntamenti nelle scuole, negli asili e non solo. In Italia è stata votata una legge che istituisce questa celebrazione, entrata in vigore nel 2005.

Una curiosità: il fiore ufficiale della festa dei nonni è il nontiscordardimé.

In provincia sono stati diversi gli eventi organizzati lo scorso weekend per festeggiare i nonni mentre a Milano sono ancora in programma diversi appuntamenti in occasione di questa giornata:

Nonni, nipoti e dinosauri – Martedì 2, alle 17.00, quando il Museo della Scienza e della Tecnica chiude le porte al pubblico, finalmente nonni e nipoti potranno accedere alle sale per un’esclusiva visita gioco, a tu per tu con i dinosauri e altri famosi animali preistorici.

Visita e gioco a pagamento con prenotazione obbligatoria.

Per nonni con nipoti dai 4 ai 7 anni.

Capitani coraggiosi – In occasione della festa dei nonni, dal 30 settembre al 2 ottobre il Mudec organizza visite gioco per nonni e nipoti coraggiosi. Il percorso all’interno della mostra “Capitani coraggiosi” permette ai visitatori di incontrare tanti avventurosi esploratori in viaggio nei luoghi più estremi e misteriosi, della terra e del cielo. Costo: 10 euro a partecipante. Massimo 3 bambini per ciascun accompagnatore. Prenotazione consigliata ma non obbligatoria, è possibile acquistare i biglietti alla cassa il giorno stesso.

Nonni al Pirellone – La Festa dei nonni arriva dopo al Pirellone per consentire anche a mamme e papà che non lavorano di partecipare. Domenica 7 ottobre: dalle 11 alle 18 Palazzo Pirelli apre le sue porte, diventando teatro e palcoscenico di spettacoli, musica e divertimento per grandi e bambini.