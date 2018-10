Auto ribaltata sulla recinzione del Cps

Stava percorrendo via Bellavita in direzione di viale Prealpi quando ha perso il controllo della propria Volkwagen Polo che dopo aver urtato contro il cordolo è finita ribaltata contro la recinzione del Cps. E’ l’incidente avvenuto stamattina alle 10 alle porte del quartiere Prealpi.

Le operazioni di soccorso della coppia a bordo della vettura, un 59enne il conducente e la moglie 60enne, sono state decisamente complesse. La donna è riuscita ad uscire da sola ma l’uomo che era molto dolorante è stato estratto dai pompieri del distaccamento di Saronno che hanno collaborato con il personale dell’automedica e delle due ambulenze arrivate sul posto.

Le condizioni della coppia non destano preoccupazioni anche se sono stati portati al pronto soccorso per una serie di accertamenti. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a raccogliere le testimonianze di alcuni presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Via Bellavita è stata chiusa fino alle 11 dalla rotonda con via Don Volpi all’incrocio con via Volta.