Benedetta Collini di Sos Mediterranée: «Così salviamo le vite in mare»

Sul delicato tema migranti il “Forum contro la guerra” offre l’opportunità per ascoltare la testimonianza diretta di chi opera nel soccorso in mare di queste persone.

Venerdì 19 ottobre alle 21 a Villa Truffini, a Tradate, è in programma un incontro pubblico con Benedetta Collini volontaria sulla nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée, per informare e sensibilizzare il maggior numero di persone sulla drammatica realtà che vivono i migranti che tentano di raggiungere l’Europa sulle rotte del Mediterraneo.

Benedetta Collini racconterà – con l’aiuto di video e testimonianze dirette – l’opera svolta dalle Organizzazioni non governative che ancora resistono in mezzo al Mare nostrum.

«Una serata di informazione e riflessione su ciò che è accaduto in questi mesi e continua ad accadere nel Mediterraneo- spiega Elio Pagani, del Forum contro la guerr – Un mare trasformato in un mare di morte: oltre 35.000 morti negli ultimi 15 anni, circa mille tra morti e dispersi solo nel mese di settembre. Diamo voce a chi vive in prima persona l’esperienza dei salvataggi dei migranti, per conoscere il più possibile questa realtà».

L’incontro è ad ingresso libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.