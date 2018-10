Cantiere in autostrada: coda di 10 chilometri

Mattinata difficile per gli automobilisti che percorrono l’Autostrada dei Laghi. A causa di un cantiere si è formata una coda di vetture lunga 10 chilometri tra Busto Arsizio e lo svincolo per Lainate-Arese in direzione di Milano.

I lavori sono terminati poco dopo le 8 e la circolazione è ripresa, lentamente, lungo tutte le carreggiate. Alle nove i chilometri di coda erano ancora 9.

Autostrade consiglia in alternativa di uscire dall’A8 a Busto Arsizio, prendere la S.S. 336 con rientro in autostrada sull’A4 a Marcallo Mesero in direzione Milano.

Per chi dall’A9 Lainate-Como-Chiasso viaggia in direzione di Milano, coda di 9 km a partire dal bivio per l’A36 Pedemontana. Per chi da Como è diretto a Milano può prendere A36 Pedemontana poi la S.S. 336 con rientro in autostrada sull’A4 a Marcallo Mesero in direzione Milano.

Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia per agevolare il deflusso dei veicoli.