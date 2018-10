Carcinoma mammario, convegno alle Ville Ponti

Venerdì 26 ottobre, a partire dalle 8 e 15, il dipartimento oncologico, diretto dalla dottoressa Graziella Pinotti, organizza un convegno dedicato al carcinoma mammario. Lo scopo è mettere a punto le novità più recenti per la diagnosi e il trattamento di questo carcinoma, così da fornire, a chi quotidianamente gestisce questa patologia, spunti concreti di lavoro.

La nascita delle Breast Unit in Italia ha segnato la formalizzazione di gruppi di lavoro in cui diversi specialisti, ciascuno con le proprie competenze, contribuiscono collegialmente alla cura oncologica di questa malattia. Saranno dettagliatamente presentate nel corso della giornata non solo le innovazioni chirurgiche, farmacologiche e radioterapiche, ma anche le più aggiornate linee guida sulla gestione di particolari condizioni, come il carcinoma mammario in gravidanza e nella donna giovane.

L’evento è gratuito, in aggiornamento facoltativo per i dipendenti dell’ASST dei Sette Laghi utilizzando la

consueta modulistica. Accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia per: medici di tutte le discipline, biologi, psicologi, fisioterapisti che si occupano di riabilitazione senologica, tecnici sanitari di laboratorio biomedico operanti presso la farmacia, l’Anatomia patologica, la Medicina Nucleare, tecnici sanitari di radiologia medica operanti in mammografia, medicina nucleare e Radioterapia, infermieri operanti presso la senologia.

Responsabile scientifico del convegno è la professoressa Francesca Angela Rovera, responsabile SSD Breast Unit ASST dei Sette Laghi Università degli Studi dell’Insubria, Varese. Posti disponibili max 150.