Cavagnano: via Campagnola di nuovo allagata

Tra i tanti danni del maltempo che ieri ha colpito con particolare intensità il nord del Varesotto e la Valceresio, co, si registra anche l’ennesimo allagamento di via Campagnola, nella frazione Cavagnano di Cuasso al Monte, in direzione del cimitero.

Galleria fotografica Cuasso al Monte: allagamento a Cavagnano 4 di 9

«Tutte le volte che piove forte è così, si forma un lago – ci scrive Chiara Lachi – Questa mattina la situazione è migliorata per merito di mio padre e di un altro signore che hanno liberato i tombini, tra l’altro messi da noi perché inesistenti».

La situazione di via Campagnola è stata nuovamente segnalata al Comune di Cuasso al Monte e alla Provincia.