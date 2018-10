Colazione a scuola: per conoscersi e imparare

Un “coffee morning” al sabato mattina per incontrarsi, conoscersi e imparare. Accade alla primaria Carducci di Varese dove il comitato genitori un paio di volte durante l’anno scolastico, invita tutte le mamme e i papà.

Il primo appuntamento, solitamente, coincide con le elezioni dei rappresentanti dei genitori di classe e in consiglio di istituto.

La mattinata si trasforma in un open day per presentare la scuola. Il Coffee Morning è un momento di aggregazione in cui è facilitata la socializzazione tra i genitori e vengono accolti i nuovi entrati. Viene offerta la colazione, il cui pezzo forte sono le famose Crepes della Carducci – le stesse che si troveranno tra un mese circa ai mercatini di Natale a Casbeno.

Per intrattenere i bambini sono organizzati vari tipi di laboratori e anche un concerto con bambini protagonisti. La novità dell’ultimo “coffee morning” sono stati i laboratori scientifici organizzati in collaborazione con l’associazione ToScience – un gruppo di divulgatori scientifici volti alla comunicazione pubblica della scienza con lo scopo di rendere la scienza affascinante e fruibile, per far appassionare anche i più piccoli.

Sabato hanno fatto per i piccoli di prima e seconda un laboratorio dal titolo “La Strega Mendelina e l’Elefante Rosa” con bolle di sapone e dentifrici esplosivi mentre i più grandi sono stati intrattenuti prima con degli esperimenti sulla plastica, hanno visto come in fase di riciclaggio è possibile differenziare diversi tipi di plastica in base al loro peso specifico e poi hanno creato uno “slime” usando come ingredienti colla vinilica e altri attivatori. Quindi sono passati a un percorso di alimentazione e scienza – “unforchettable” – dove hanno imparato cosa sono gli amidi, la differenza tra bevande zuccherate e dolcificate, come usare le antocianine del cavolo rosso per misurare l’acidità di una sostanza, coloranti e tanto altro… per finire con una fontana di Coca Cola e Morositas esplosiva.

Una bella e interessante mattinata che ha lasciato soddisfatti tutti i partecipanti.