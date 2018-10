Dal 2019 la tv svizzera non sarà più visibile in Italia

La Televisione Svizzera abbandonerà lo standard DVB-T nell’estate del 2019. Questo significherà, per i molti italiani che la seguono al di qua del confine, che non potranno più vederla sul digitale terrestre. I motivi che hanno portato a questa decisione sono la nuova Concessione, il calo del numero degli utenti e le misure di risparmio.

Il 29 agosto 2018, il Consiglio federale ha rilasciato una nuova Concessione alla SSR, nella quale ha sancito che il diritto e il dovere della SSR di diffondere programmi televisivi via DVB-T si estinguono il 31 dicembre 2019 (art. 42).

Sono poche le economie domestiche che ancora ricevono il segnale TV via DVB-T. Nonostante ci siano differenze a livello regionale, la ricezione in DVB-T è ovunque in costante diminuzione. Le possibilità di ricezione alternative via satellite, cavo o IP sono molto diffuse e permettono di accedere a un’offerta di reti più ampia, a servizi aggiuntivi come l’HbbTV e a contenuti in qualità HD.

Nel quadro delle misure di risparmio preannunciate, la SSR deve ridurre i suoi costi d’esercizio. E poiché le trasmissioni in DVB-T non rappresentano un impiego economico dei proventi del canone, la SSR intende abbandonare la rete DVB-T entro l’estate del 2019. Una volta pronto il piano di abbandono, la SSR informerà immediatamente gli spettatori interessati.

Link verso il comunicato stampa dell’UFCOM (Ufficio federale delle comunicazioni):

https://www.bakom.admin.ch/bakom/it/pagina-iniziale/l-ufcom/informazioni-dell-ufcom/comunicati-stampa.msg-id-71973.html