Dia sotto le stelle si conferma la Mecca della fotografia

La 27^ edizione di Dia Sotto le Stelle che si è svolta il 12 e il 13 ottobre scorsi, ha confermato i successi degli anni passati.

I numeri dicono che più di 6.000 presenze della due giorni di kermesse, 350 persone hanno frequentato i workshop/seminari di sala posa e videomaker realizzati da ApromaStore e TotalPhotoshop, 650 persone si sono registrate per le aree tecniche touch&try dei prodotti fotografici presentati dagli sponsor tecnici, forum tecnici ed assistenza della propria apparecchiatura fotografica. Venti sono stati gli autori, tra italiani e stranieri, che hanno esposto i propri lavori.

Particolarmente importante, per il legame col territorio, Luca Missoni che. come ospite d’eccezione, ha presentato la multivisione realizzata da Edoardo Tettamanzi, Graziano Biscotti e Lido Andreella con gli scatti della sua mostra presentata al Ma.Ga. di Gallarate. L’edizione 2018 è stataarricchita anche da due mostre di due grandi autori, Mauro Galligani ed Enrico Sacchetti. Per finire l’omaggio alla città degli Andreella con la mostra del Busto Arsizio Photo Contest, contest fotografico che Andreella Photo riproporrà anche nel 2019