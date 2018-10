Dimmi che corpo hai e ti dirò che bikini indossare

Seppur l’estate 2018 sia trascorsa da qualche mese, sicuramente voi donne non vedete l’ora di mettere le mani sul prossimo costume che sarà in grado di esaltare il vostro fisico e fare in modo che il costume che avete scelto possa essere perfetto per il vostro corpo.

Ecco qualche consiglio pratico in modo tale che voi possiate effettuare una scelta ideale e che vi permetterà di trascorrere un’estate perfetta priva di ogni difetto sul costume, soprattutto quando decidete di acquistare il vostro bikini online.

Il bikini perfetto per il corpo a clessidra

Questo tipo di fisico è sicuramente quello maggiormente semplice da vestire con un bel costume da mare.

Il fisico a clessidra è composto da questi punti fondamentali, ovvero:

seno medio o leggermente prosperoso;

vita leggermente sottile;

spalle e fianchi della stessa dimensione;

ventre piatto.

Quando si possiede questo tipo di fisico il costume ideale è rappresentato da un bel bikini e partendo dalle mutande è importante mettere in risalto il fatto che questa deve essere di tipo culotte: il vostro lato B deve essere ovviamente coperto ma, allo stesso tempo, essere esaltato nelle sue forme, in modo tale esaltare la vostra attraenza.

Il reggiseno ideale è quello che permette di creare il classico gioco del vedo e non vedo, senza che il seno possa essere troppo compresso oppure eccessivamente messo in mostra.

I laccetti di questa parte del costume devono necessariamente chiudersi dietro il collo, in maniera tale che possiate creare quel particolare triangolo che riesce a rendervi maggiormente sensuali una volta che vi siete abbronzate.

Questo è quindi il tipo i costume, o per meglio dire bikini, che deve essere indossato da voi che avete una fisionomia a clessidra.

Il bikini da indossare per il fisico a pera

Il fisico a pera non si distanzia molto da quello a clessidra ma, allo stesso tempo, si presenta con delle caratteristiche che rendono il vostro fisico differente rispetto la prima tipologia.

In questo caso, per fisico a pera, si intende:

seno medio o di dimensioni ridotte;

fianchi di media grandezza e leggermente superiori alle spalle;

punto vita ben segnato;

spalle minute.

In questo caso potrete notare subito la differenza che, seppur lieve, necessita di un’altra tipologia di costume che deve essere indossato in modo tale che il vostro fisico possa essere valorizzato con cura dallo stesso costume e fare in modo che voi possiate essere perfette una volta che vi recate in spiaggia.

Il bikini da indossare in base a questo fisico è rappresentato da quello che si presenta con una culottes che deve essere leggermente alta nella zona della vita, in modo tale che il vostro lato posteriore non possa essere visto come eccessivamente grande.

La tonalità scura rappresenta la scelta migliore che potrete effettuare dato che questa vi permetterà di contraddistinguervi in maniera netta e immediata senza alcuna imprecisione.

Per quanto riguarda invece la parte superiore, trattandosi di seno minuto dovrete puntare su un modello che vi permette di valorizzare le dimensioni contenute e che, allo stesso tempo, non abbia delle spalline grosse.

In questo caso potreste infatti rischiare di rendere il seno maggiormente piccolo, o per meglio dire, un bikini di questo genere mette in mostra la differenza con le spalline.

Anche in questo caso la tonalità scura sarà una preziosa alleata che vi permette di prevenire contrasti poco piacevoli da vedere e inopportuni.

Il fisico a mela e il bikini perfetto

Il fisico a mela è quello che si presenta come leggermente tozzo ma, non per questo motivo, meno sensuale rispetto agli altri due.

In particolar modo dovete tenere presente che il fisico a mela è caratterizzato da:

gambe e fianchi leggermente fini;

busto e spalle grosse, ma non in modo eccessivo;

pancia di dimensioni medie.

Per fare in modo che il bikini che si andrà a scegliere possa essere definito come piacevole da vedere, basterà semplicemente puntare su un tipo di costume che, nelle mutande, sia caratterizzato da elementi decorativi in modo tale che questa parte possa essere valorizzata.

La parte superiore, ovvero quella del seno, deve essere rappresentata da una scollatura a V, in modo tale che lo stesso possa essere valorizzato, dato che si parla di dimensioni medie.

In questo caso anche il rosso è una tonalità che riesce a rendere questo costume piacevole da vedere e in grado di creare un ottimo contrasto quando si ha una buona abbronzatura.

Il fisico ovale e il costume che si adatta a esso

Il fisico ovale è sicuramente quello che molte donne vorrebbero evitare, dato che molto spesso viene visto come quello la cui prova costume non viene passata a pieni voti.

In questo caso il fisico ovale è caratterizzato da:

fianchi larghi ma non troppo;

qualche chiletto sulla pancia;

cosce medie e gambe meno grosse;

seno prosperoso;

spalle e busto di dimensioni medie.

In questo caso un costume che meglio valorizza questo tipo di fisico è quello intero, il quale permette di avere un girovita perfetto che riesce, almeno in parte, a nascondere quei chili di troppo.

Altro tipo di bikini è quello a due pezzi, dove la culottes deve essere necessariamente alta e allo stesso tempo in grado di creare un gioco visivo piacevole, dato che mette in mostra le forme senza però renderle eccessive.

La parte del reggiseno è invece quella che deve essere caratterizzata da una fascia oppure dalla versione classica dello stesso.

Attenzione alle scollature: in questo caso sarebbe meglio evitarle optando per un look maggiormente tradizionale e classico.

Sul fronte tonalità quelle scure riescono a creare una buona forma che rispecchierà sicuramente tutte le proprie esigenze senza metterne alcuna in secondo piano.

L’ultimo fisico, ovvero quello rettangolare, e il costume perfetto

Infine bisogna parlare dell’ultima tipologia di fisico che potrebbe caratterizzare il vostro corpo, ovvero quello che viene definito a rettangolo.

In questo caso si parla di un corpo le cui forme sono sostanzialmente assenti o comunque di dimensione abbastanza ridotta: spalle, seno, girovita e fianchi hanno tutti la stessa dimensione.

In questo caso il costume intero è una buona tipologia di scelta, soprattutto se si opta per quello con due colorazioni differenti tra di loro, in modo tale che il girovita possa essere esaltato con maggior facilità.

Una valida alternativa è il costume che permette di accennare le forme del proprio corpo nelle zone dove queste sono completamente o parzialmente assenti, in modo tale che il proprio fisico possa essere maggiormente valorizzato dalla presenza del costume.

Occorre inoltre parlare dei colori che devono essere scelti: in questo caso è bene puntare su un tipo di colore che sia acceso e che metta in mostra le forme, creando un contrasto piacevole con l’abbronzatura ed evitando che lo stesso corpo possa non essere notato in tutta la sua bellezza.