Due coppiette al comando della Seconda Categoria

Quinta di campionato in archivio per i campionati provinciali targati Lnd e Figc. Nel girone legnanese della Seconda Categoria comandano Olgiatese e Nuova Fiamme Oro Ferno, in quello varesino invece il tandem di testa è formato da Cuassese e San Michele. Una sola al comando della Terza Categoria: la Pro Cittiglio.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

L’Olgiatese passa 1-0 sul campo della Pro Juventute e torna al comando del girone affiancando al vertice la Nuova Fiamme Oro Ferno, vittoriosa 3-2 sulla Crennese Gallaratese. Il Bienate Magnago segue a un punto grazie al cappotto rifilato al Canegrate: 6-1 il finale. A quota 10, oltre alla Pro Juventute, il Lonate Pozzolo che pareggia senza reti a Beata Giuliana, e la Borsanese, fermata sul 2-2 a Samarate; stesso risultato tra Airoldi e Arnate , mentre è 1-1 il finale sia tra Virtus Cantalupo e Kolbe, sia tra Gorla Minore e Rescaldinese.

CLASSIFICA: Olgiatese, Nuova Fiamme Oro Ferno 13; Bienate Magnago 12; Lonate Pozzolo, Pro Juventute, Borsanese 10; Crennese Gallaratese 9; Beata Giuliana 8; Airoldi 5; Gorla Minore, Rescaldinese, Arnate 4; Virtus Cantalupo, Canegrate 3; Samarate, Kolbe 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

San Michele e Cuassese si dividono il trono: i varesini pareggiano 1-1 contro la Calcinatese e vengono agganciati dai biancorossi che a Cuasso al Monte battono 4-3 la Ternatese. Il Lonate Ceppino è terzo da solo grazie alla vittoria 3-0 in casa dell’Aurora Induno, un passo indietro il Bosto che supera 3-1 il Buguggiate. Fattore campo rispettato per il Cairate, 2-0 sul San Luigi Albizzate, e Laveno Mombello, 2-1 sulla Sommese. Fa il colpo esterno invece il Caravate, 3-0 a Sumirago, così come il Ceresium, che passa 4-2 a Ponte Tresa contro la Lavena.

CLASSIFICA: San Michele, Cuassese 13; Lonate Ceppino 11; Bosto 10; Laveno Mombello 9; Calcinatese, Caravate 8; Buguggiate, Cairate 6; Ceresium Bisustum, San Luigi 5; Sommese, Lavena Tresiana, Ternatese 4; Aurora Induno 2; Sumirago 1.

TERZA CATEGORIA

La Pro Cittiglio pareggia 3-3 contro il Coarezza ma rimane da sola al comando della classifica sfruttando il ko della Malnatese, sconfitta 2-0 in casa dalla France Sport. Al secondo posto si piazza l’Eagles Caronno Varesino, che passano 12-1 sul campo del Molde. Risale l’Olona grazie al successo 4-2 sul campo del Don Bosco, mentre il Cuvio sfrutta il fattore campo per battere 2-0 il Fulcro Travedona. Colpo esterno per il Rancio, 1-0 ad Angera, il Casbeno vince in casa 4-1 sulla Jeraghese, mentre termina 2-2 la sfida tra Casport e Casmo.