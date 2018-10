Eccellenza nello sviluppo sostenibile, Eolo premiato alla Bocconi

Eolo è stato premiato da SDA Bocconi School of Management come Best Performer From steady to ready nell’ambito telco, un riconoscimento assegnato in collaborazione con J.P. Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 Ore.

Luca Spada, Presidente e Fondatore della compagnia che ha la sua sede a Busto Arsizio, ha ritirato il premio durante la cerimonia svoltasi martedì sera presso l’aula magno dell’Università Bocconi, e ha commentato: «Il Best Performance Award è dedicato alle imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile: credo di poter dire che Eolo ne sia un esempio. Siamo un’azienda italiana, nata sul territorio italiano con la missione di dare un contributo concreto al nostro tessuto sociale, attraverso soluzioni innovative che diano una risposta al tema ancora molto caldo del digital divide. Cerchiamo ogni giorno di creare valore economico, tecnologico, umano, sociale, dando offrendo opportunità di lavoro a giovani e meno giovani, solo quest’anno a circa 100 persone del nostro territorio e aprendo continuamente cantieri di innovazione sia a livello di prodotto di infrasfrutture e di processi».

La performance di Eolo è stata valutata seguendo tre standard di giudizio applicati a tutti i partecipanti nelle varie categorie del premio: eccellenza economico-finanziaria; innovation&technology; impatto umano, ambientale e di governance. «Se devo identificare una leva per la nostra strategia di sviluppo e crescita -conclude Luca Spada- direi che è la passione per quello che facciamo e il desiderio di dare un contributo concreto e innovativo allo sviluppo del nostro paese».